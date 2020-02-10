Курс долара припинив зниження

В обмінних пунктах України сьогодні, 10 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 2 копійки до 24,59 гривень за долар, курс євро знизився на 5 копійок до 27,00 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,40 (24,38 - 7 лютого), продажу - 24,59 (24,61 - 7 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,64 (26,63 - 7 лютого), продажу - 27,00 (27,05 - 7 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,57 (3,59 - 7 лютого), продажу 3,91 (3,91 - 7 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,40-24,60 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 10 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився стабільним курсом долара. У порівнянні із закриттям попередньої курс продажу не змінився - 24,53 гривень за долар, курс купівлі - 24,50 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 26,85 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 10 лютого довідковий курс на рівні 24,52 грн/долар, не змінивши його порівняно з 7 лютого (24,52 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.