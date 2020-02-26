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Курс долара виріс на міжбанку

Новини » Фінанси     26.02.2020 - 17:25
Курс долара виріс на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 26 лютого 2020 року виріс на 5 копійок до 24,61 гривень за долар, курс купівлі - до 24,59 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 26,72 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,5900 - 24,6100 грн/долар, євро 26,7046 - 26,7294 грн/євро, російський рубль 0,3769 - 0,3775 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5900

24,6100

EUR/UAH

26,7046

26,7294

RUB/UAH

0,3769

0,3775

Курс долара виріс на міжбанку

Нагадаємо, 25 лютого 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5400 - 24,5600 грн/долар, євро 26,5890 - 26,6107 грн/євро, російський рубль 0,3764 - 0,3769 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 26 лютого курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 14 копійок до 24,66 гривень за долар, курс євро виріс на 17 копійок до 26,81 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,43 (24,33 - 25 лютого), продажу - 24,66 (24,52 - 25 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,48 (26,34 - 25 лютого), продажу - 26,81 (26,64 - 25 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 25 лютого), продажу 3,83 (3,83 - 25 лютого) грн за 10 рублів

Національний банк України (НБУ) на 27 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,64 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 27 лютого встановлено на такому рівні: 24,6490 гривень за 1 долар (+0,1183 грн). При цьому курс долара на 26 лютого становить 24,5307 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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