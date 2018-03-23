Курс долара на міжбанку 23 березня зберігся 26,28 гривень/долар

Євро підвищився на 7 копійок

Курс долара на міжбанку у продажу 23 березня 2018 року не змінився і зберігся на рівні 26,28 грн/дол, курс купівлі підвищився на 1,5 копійки до 26,255 грн/дол. Курс євро у продажу збільшився на 7 копійок - до 32,42 грн/євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,2550 – 26,2800, євро 32,3934 – 32,4216 грн/євро, російський рубль 0,4597 - 0,4605 грн/рубль.

Валюти Bid Offer

USD/UAH 26,2550 26,2800

EUR/UAH 32,3934 32,4216

RUB/UAH 0,4597 0,4605

Нагадаємо, 22 березня торги по долару закрилися в діапазоні 26,2400 – 26,2800, євро 32,2988 – 32,3480 грн/євро, російський рубль 0,4588 - 0,4599 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 23 березня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем зміцнив курс гривні до 26,25 гривень за долар. Офіційні курси валют встановлені на такому рівні: 2625,3649 гривні за 100 доларів (-2,7325); 3233,3994 гривні за 100 євро (+4,5189); 4,6189 гривні за 10 рублів (+0,0479).

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 березня 2018 року, 11:20 курс долара в продажу знизився на 3 копійки до 26,37 гривні/долар, курс купівлі знизився на 1 копійку - до 26,12 гривні/долар. Курс євро на продажу в порівнянні з даними 22 березня, зменшився на 9 копійок - до 32,62 гривні/євро.