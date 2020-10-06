Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 6 жовтня 2020 року порівняно з закриттям попередній сесії знизився на 7 копійок до 28,35 гривень за долар, курс купівлі до 28,33 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 33,40 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,3300 - 28,3550 грн/долар, євро 33,3755 - 33,4050 грн/євро, російський рубль 0,3635 - 0,3640 грн/рубль.

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 5 жовтня 2020 року закрилися в діапазоні 28,4100 - 28,4250 грн/долар, євро 33,4840 - 33,4988 грн/євро, російський рубль 0,3622 - 0,3625 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 7 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3639 гривень за 1 долар (-0,037 грн). При цьому курс долара на 6 жовтня становить 28,4009 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився вперше з початку жовтня.