Курс доллара перешел к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 6 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 28,35 гривен за доллар, курс в покупке до 28,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 33,40 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,3300 - 28,3550 грн/доллар, евро 33,3755 - 33,4050 грн/евро, российский рубль 0,3635 - 0,3640 грн/рубль.

Отметим, торги по доллару на межбанке 5 октября 2020 года закрылись в диапазоне 28,4100 - 28,4250 грн/доллар, евро 33,4840 - 33,4988 грн/евро, российский рубль 0,3622 - 0,3625 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 7 октября установлен на таком уровне: 28,3639 гривен за 1 доллар (-0,037 грн). При этом курс доллара на 6 октября составляет 28,4009 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снизился впервые с начала октября.