Официальный курс долара снизился після тривалого зростання

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав вперше з початку жовтня

Національний банк України (НБУ) на 7 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3639 гривень за 1 долар (-0,037 грн). При цьому курс долара на 6 жовтня становить 28,4009 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знизився вперше з початку жовтня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:20 6 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 0,5 копійок до 28,43 гривень за долар, курс купівлі до 28,41 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 9 копійок до 33,53 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 6 жовтня довідковий курс на рівні 28,34 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 5 жовтня (28,40 грн).

Згідно з прогнозом групи ICU, на цьому тижні на валютному ринку особливих коливань не очікується. У разі їх виникнення, Національний банк знову буде згладжувати їх за рахунок інтервенцій.