Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується вище рівня 28,40 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 6 жовтня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 28,42 гривень за долар, курс купівлі до 28,41 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 19 копійок до 33,49 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 28,4100 - 28,4250 грн/долар, євро 33,4840 - 33,4988 грн/євро, російський рубль 0,3622 - 0,3625 грн/рубль.

Нагадаємо, 2 жовтня торги по долару акрылись в діапазоні: 28,3600 - 28,3750 грн/долар, євро 33,2209 - 33,2384 грн/євро, російський рубль 0,3617 - 0,3620 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 6 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,40 гривень за долар. Курс на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 6 жовтня встановлено на такому рівні: 28,4009 гривень за 1 долар (+0,0601 грн). При цьому курс долара на 5 жовтня становить 28,3408 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вище курс в останній раз був 5 вересня 2018 року - 28,49 гривень за долар.