Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 20 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 4 копійки до 27,47 гривень за долар, курс у купівлі до 27,45 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,49 гривень за євро.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,4500 - 27,4700 грн/долар, євро 33,4725 - 33,4969 грн/євро, російський рубль 0,3728-0,3734 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,41 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлено на такому рівні: 27,4166 гривень за 1 долар (-0,0202 грн). При цьому курс долара на 19 травня становить 27,4368 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму майже за 9 місяців. Нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року -27,386 гривень за долар.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.