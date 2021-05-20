Курс доллара перешел к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,47 гривен за доллар, курс в покупке до 27,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,49 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,4500 - 27,4700 грн/доллар, евро 33,4725 - 33,4969 грн/евро, российский рубль 0,3728 - 0,3734 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,41 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на таком уровне: 27,4166 гривен за 1 доллар (-0,0202 грн). При этом курс доллара на 19 мая составляет 27,4368 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Ниже курс был только 27 августа 2020 года -27,386 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.