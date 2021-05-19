Курс долара трохи виріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку у продажу 19 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,43 гривень за долар, курс в покупці до 27,41 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 33,53 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 18 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,4050 - 27,4250 грн/долар, євро 33,4697 - 33,4941 грн/євро, російський рубль 0,3715 - 0,3721 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4100 - 27,4300 грн/долар, євро 33,5108 - 33,5352 грн/євро, російський рубль 0,3717-0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,41 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлено на такому рівні: 27,4166 гривень за 1 долар (-0,0202 грн). При цьому курс долара на 19 травня становить 27,4368 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму майже за 9 місяців. Нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року -27,386 гривень за долар.