Курс долара на міжбанку впав нижче 28 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 22 квітня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 16 копійок до 27,93 гривень за долар, курс в покупці до 27,91 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 14 копійок до 33,59 гривень за євро.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,9100 - 27,9300 грн/долар, євро 33,5729 - 33,5914 грн/євро, російський рубль 0,3681-0,3685 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 квітня встановлено на такому рівні: 28,0642 гривень за 1 долар (+0,0066 грн). При цьому курс долара на 22 квітня становить: 28,0576 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму з початку лютого. Вище курс був тільки 1 лютого - 28,1324 гривень за долар.