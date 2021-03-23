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Курс долара перейшов до зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 23 березня 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 12 копійок до 27,81 гривень за долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 33,01 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7900 - 27,8100 грн/долар, євро 32,9950 - 33,0132 грн/євро, російський рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Нагадаємо, 22 березня торги по долару закрилися в діапазоні: 27,6750 - 27,6900 грн/долар, євро 32,9886 - 33,0064 грн/євро, російський рубль 0,3703 - 0,3706 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 24 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,72 гривень за долар. Курс виріс на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 24 березня встановлено на такому рівні: 27,7295 гривень за 1 долар (+0,0424 грн). При цьому курс долара на 23 березня становить: 27,6871 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні.

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