Курс доллара перешел к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 23 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек до 27,81 гривен за доллар, курс в покупке до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 33,01 гривен за евро.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7900 - 27,8100 грн/доллар, евро 32,9950 - 33,0132 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3650 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,72 гривен за доллар. Курс вырос на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 марта установлен на таком уровне: 27,7295 гривен за 1 доллар (+0,0424 грн). При этом курс доллара на 23 марта составляет: 27,6871 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после снижения накануне.