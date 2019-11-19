Курс долара перейшов до зростання

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 6 копійок до 24,34 гривень за долар, курс євро виріс на 9 копійок до 26,95 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,13 (24,06 - 18 листопада), продажу - 24,34 (24,28 - 18 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,57 (26,48 - 18 листопада), продажу - 26,95 (26,86 - 18 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,48 (3,47 - 18 листопада), продажу 3,84 (3,83 - 18 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,20-24,50 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 19 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,24 гривень за долар, курс купівлі до 24,20 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 4 копійки до 26,82 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 19 листопада довідковий курс на рівні 24,20 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 18 листопада (24,12). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

За прогнозом аналітиків, протягом цього тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом Альпарі, в кінці тижня долар на міжбанку може торгуватися близько 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 11-19 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 191,80 млн доларів, що на 180,2 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (372,00 млн доларів).