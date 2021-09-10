Курс долара падає другий день поспіль
Національний банк України (НБУ) на 13 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,67 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 13 Вересня встановлено на такому рівні: 26,6782 гривень за 1 долар (-0,0482 грн). При цьому курс долара на 10 вересня становить 26,7264 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 10 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,67 гривень за долар, курс в покупці до 26,65 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,54 гривень за євро.