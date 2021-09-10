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Курс долара падає другий день поспіль

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Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 16:00
Курс долара падає другий день поспіль Фото: курс долара впав на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,67 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 Вересня встановлено на такому рівні: 26,6782 гривень за 1 долар (-0,0482 грн). При цьому курс долара на 10 вересня становить 26,7264 гривень за 1 долар.

Курс долара падає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.

Курс долара падає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 10 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,67 гривень за долар, курс в покупці до 26,65 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,54 гривень за євро.

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