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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Україна, П'ятниця 10 вересня 2021 10:20
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 2 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 10 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,67 гривень за долар, курс в покупці до 26,65 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,54 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,6500 - 26,6700 грн/долар, євро 31,5189 - 31,5426 грн/євро, російський рубль 0,3662 - 0,3666 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 9 вересня закрилися в діапазоні: 26,6750 - 26,6950 грн/долар, євро 31,5165 - 31,5374 грн/євро, російський рубль 0,3656-0,3660 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,72 гривень за долар. Курс знизився на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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