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Курс доллара падает второй день подряд

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Украина, Пятница 10 сентября 2021 16:00
Курс доллара падает второй день подряд Фото: курс доллара упал на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 сентября установлен на таком уровне: 26,6782 гривен за 1 доллар (-0,0482 грн). При этом курс доллара на 10 сентября составляет 26,7264 гривен за 1 доллар.

Курс доллара падает второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд.

Курс доллара падает второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 10 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,67 гривен за доллар, курс в покупке до 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,54 гривен за евро.

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