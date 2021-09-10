Курс доллара падает второй день подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,67 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 сентября установлен на таком уровне: 26,6782 гривен за 1 доллар (-0,0482 грн). При этом курс доллара на 10 сентября составляет 26,7264 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара снижается второй день подряд. Скриншот (bank.gov.ua)