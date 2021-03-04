Курс долара знижується другий день поспіль

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Таким чином, курс знижується другий день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 27,8477 гривень за 1 долар (-0,0853 грн). При цьому курс долара на 3 березня становить 27,933 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 3 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,88 гривень за долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,66 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу доллара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.