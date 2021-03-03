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Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 10:16
Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 3 березня 2021 року в продажу у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,88 гривень за долар, курс купівлі до 27,86 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,66 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,8600 - 27,8750 грн/долар, євро 33,6660 - 33,6841 грн/євро, російський рубль 0,3788 - 0,3792 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 2 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,8850 - 27,9050 грн/долар, євро 33,5763 - 33,6004 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 березня встановлено на такому рівні: 27,933 гривень за 1 долар (-0,0677 грн). При цьому курс долара на 2 березня становить 28,0007 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знизився після того, як напередодні він зріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу доллара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

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