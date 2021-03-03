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НБУ опустив офіційний курс долара нижче за 28 гривень

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 07:45
НБУ опустив офіційний курс долара нижче за 28 гривень Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 3 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 3 березня встановлено на такому рівні: 27,933 гривень за 1 долар (-0,0677 грн). При цьому курс долара на 2 березня становить 28,0007 гривень за 1 долар.

НБУ опустив офіційний курс долара нижче за 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс знизився після того, як напередодні він зріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

НБУ опустив офіційний курс долара нижче за 28 гривень

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 2 березня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,60 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу доллара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

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