НБУ опустив офіційний курс долара нижче за 28 гривень

Національний банк України (НБУ) на 3 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 3 березня встановлено на такому рівні: 27,933 гривень за 1 долар (-0,0677 грн). При цьому курс долара на 2 березня становить 28,0007 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс знизився після того, як напередодні він зріс до 28 гривень вперше за останній місяць.