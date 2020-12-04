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Курс долара падає третій день поспіль після тривалого зростання

Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 7 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,29 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 7 грудня, встановлений на такому рівні: 28,2913 гривень за 1 долар (-0,0125 грн). При цьому курс долара на 4 грудня становить: 28,3038 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знижується третій день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

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Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 4 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,26 гривень за долар, курс купівлі до 28,24 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 34,33 гривень за євро.

Прогноз

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 28,99 грн/долар. Настрої за останній квартал ще погіршилися.

Прогноз погоди
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