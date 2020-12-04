Курс долара знижується другий день поспіль після двотижневого зростання

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав ще на 13 копійок

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 28,3038 гривень за 1 долар (-0,1329 грн). При цьому курс долара на 3 грудня становить: 28,4367 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс знижується другий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 3 грудня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,49 гривень за долар, курс купівлі до 28,27 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,31 гривень за євро.