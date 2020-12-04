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Курс долара на міжбанку знижується третій день поспіль

Київ, П'ятниця 04 грудня 2020 10:14
Курс долара на міжбанку знижується третій день поспіль
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар опустився до рівня 28,25 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 4 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,26 гривень за долар, курс купівлі до 28,24 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 34,33 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,2400 - 28,2600 грн/долар, євро 34,3087 - 34,3302 грн/євро, російський рубль 0,3800 - 0,3804 грн/рубль.

Курс долара на міжбанку знижується третій день поспіль

Відзначимо, 3 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 28,2550 - 28,2800 грн/долар, євро 34,3524 - 34,3828 грн/євро, російський рубль 0,3793 - 0,3798 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 4 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,30 гривень за долар. Курс на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 грудня встановлено на такому рівні: 28,3038 гривень за 1 долар (-0,1329 грн). При цьому курс долара на 3 грудня становить: 28,4367 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс знижується другий день поспіль після безперервного зростання з середини листопада.

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