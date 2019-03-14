Курс долара падає на міжбанку після двох днів зростання

Долар подешевшав на 12 копійок

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 марта 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 12 копеек 26,65 грн/доллар, курс в покупке - 26,62 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,18 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 26,6200 - 26,6500 грн/доллар, евро 30,1524 - 30,1837 грн/евро, российский рубль 0,4068 - 0,4077 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6200 26,6500

EUR/UAH 30,1524 30,1837

RUB/UAH 0,4068 0,4077

Напомним, 13 марта 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7350 - 26,7700 грн/доллар, евро 30,2265 - 30,2634 грн/евро, российский рубль 0,4082 - 0,4092 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 марта 2019 года установил официальный курс на уровне 26,70 грн/доллар, что на 35 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 марта установлен на таком уровне: 2670,2931 гривен за 100 долларов (+34,3378 гривен).