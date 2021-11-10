Курс долара опустився майже до психологічної позначки

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2021 року опустив офіційний курс до позначки 26,05 гривень за долар. Це на чотири копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ .

Офіційний курс гривні до долара на 11 листопада встановлено на такому рівні: 26,0575 гривень за 1 долар -(0,0352). При цьому курс долара на 10 листопада становив 26,0927 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 11 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара продовжує триматися на мінімумах більш ніж за півтора року. І близький до падіння нижче психологічної позначки в 26 гривень.

Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют

Міжбанк

Сьогодні міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара: у продажу він склав 26,08 гривень за долар, в покупці - 26,06 гривень за долар.

Менш ніж за годину до закриття міжбанківського валютного ринку долар продається за 26,09 гривень.

Прогноз на листопад

Як розповіли опитані РБК-Україна аналітики, курс долара в листопаді буде коливатися в діапазоні 26-27 гривень. Цьому сприяє приплив валюти від аграріїв і низький попит на неї з боку імпортерів через новий локдаун.

Детальніше читайте в матеріалі "Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго"підтримали курс гривні".