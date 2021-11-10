ru ua
Ср, 10 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Курс долара опустився майже до психологічної позначки

Новость на русском →
Київ, Середа 10 листопада 2021 16:22
Курс долара опустився майже до психологічної позначки Фото: курс долара опустився майже до 26 гривень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Національний банк України (НБУ) на 11 листопада 2021 року опустив офіційний курс до позначки 26,05 гривень за долар. Це на чотири копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НБУ.

Офіційний курс гривні до долара на 11 листопада встановлено на такому рівні: 26,0575 гривень за 1 долар -(0,0352). При цьому курс долара на 10 листопада становив 26,0927 гривень за 1 долар.

Курс долара опустився майже до психологічної позначки

Фото: курси валют на 11 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара продовжує триматися на мінімумах більш ніж за півтора року. І близький до падіння нижче психологічної позначки в 26 гривень.

Курс долара опустився майже до психологічної позначки

Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют

Міжбанк

Сьогодні міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара: у продажу він склав 26,08 гривень за долар, в покупці - 26,06 гривень за долар.

Менш ніж за годину до закриття міжбанківського валютного ринку долар продається за 26,09 гривень.

Прогноз на листопад

Як розповіли опитані РБК-Україна аналітики, курс долара в листопаді буде коливатися в діапазоні 26-27 гривень. Цьому сприяє приплив валюти від аграріїв і низький попит на неї з боку імпортерів через новий локдаун.

Детальніше читайте в матеріалі "Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго"підтримали курс гривні".

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України Курс долара
NEWS
Коменданта донецької "Ізоляції" судять у Маріуполі. Він визнав провину
Коменданта донецької "Ізоляції" судять у Маріуполі. Він визнав провину
DAILY
Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні