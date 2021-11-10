Гра проти долара. Як аграрії та "Укренерго" підтримали курс гривні

Період сильної гривні цієї осені триває. Курс долара не зростає завдяки припливу валютної виручки від експортерів, а також через ще низький рівень закупівель у імпортерів. Цього тижня гривню підтримає НЕК "Укренерго", розпродаючи валюту після розміщення єврооблігацій. Через час ці ж гроші повернуться на ринок і послаблять гривню, впевнені фінансові аналітики. Детальніше – нижче у матеріалі РБК-Україна.

Гривня зміцнилася до кращих показників з початку пандемії. У вівторок міжбанк відкрився котируваннями на рівні 26,06-26,08 гривень/долар. У роздробі ж у покупці долар коштував у межах 26-26,10 гривень. Вже цього тижня курс може навіть "пробити" позначку 26 гривень/долар і піти нижче, якщо це дозволить Нацбанк.

Ситуація на валютному ринку нетипова як для осені, про що раніше вже писало РБК-Україна. Попит на валюту у цьому році менше звичайного через низьку активність імпортерів. Тоді як продаж доларів навпаки зростає.

В обох випадках ключову роль зіграли зовнішні чинники. На попит впливають високі ціни газу на європейських хабах, через що імпортери не поспішають із закупівлею палива. А пропозицію валюти забезпечують аграрії, продаючи рекордний урожай зернових за високими цінами.

"На українському внутрішньому ринку триває приплив валюти від експорту зернових. З початку липня з України вже експортовано 19,4 млн тонн зернових, включаючи 12,4 млн тонн пшениці", – зазначив директор аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін.

Фінансові ринки, за його словами, можуть зберігати ситуацію аномальних курсів більш тривалий проміжок часу, ніж багато хто припускає.

"Необхідно пам'ятати, що гривня не є вільно конвертованою валютою, тому міжнародні спекулянти не беруть участь у формуванні курсу гривня/долар", – додав Чурін.

"Зелені" облігації та аграрний експорт

Валютна виручка поки що сильно перевищує попит на валюту, у тому числі за рахунок аграріїв, IT-компаній, переказів від трудових мігрантів і металургів, уточнив провідний експерт департаменту казначейства і фінансових ринків ОТП Банку Антон Курінний. Імпорт, за його словами, також ослаб через новий локдаун.

На валютному ринку зараз збіглася комбінація факторів, що грають на користь гривні. Трейдер групи ICU Віталій Сивач каже, що аграрії дійсно продовжують експортувати продукцію за високими цінами, але це не той фактор, який домінує на ринку. "Дебютний випуск облігацій НЕК "Укренерго" є головною рушійною силою на цьому тижні", – пояснив він.

Антон Курінний звернув увагу, що продаж валюти від розміщення єврооблігацій очікуються тільки цього тижня. Але ринок готувався до продажу на перспективу і вже починав продавати частково на випередження.

З продажу єврооблігацій "Укренерго" отримає 825 млн доларів, які будуть продаватися на міжбанку із середнім денним обсягом близько 500 млн доларів, говорить Сивач. Щоб поглинути такий додатковий обсяг валюти, ринку може знадобитися 5-7 робочих днів, пояснив експерт.

"Все буде залежати від того, наскільки агресивно НЕК буде продавати долар, і скільки валюти НБУ захоче викупити собі у резерви, щоб згладити різкі коливання валюти", – пояснив трейдер ICU.

Ще один фактор, який, за словами Антона Курінного, впливав на валютний ринок – аукціон, в якому Мінфін додав до списку розміщень 6-річні папери, що користуються популярністю у нерезидентів. Останні впливають на зміцнення курсу, обмінюючи іноземну валюту на гривню для покупки держоблігацій.

Чого чекати далі? Віталій Сивач вважає, що цього тижня курс гривні у будь-якому випадку буде під тиском, але нижче 26 гривень/долар не має опуститися. Антон Курінний каже, що зараз очікується активізація покупок валюти після продажу єврооблігацій "Укренерго", й продаж валюти під аукціон з розміщення ОВДП від нерезидентів. Це трапиться не раніше четверга-п'ятниці.

"Потім знову буде відчуватися тиск на валюту напередодні сплати квартальних податків до 19 числа включно. Після цих чисел очікується відскік по гривні до рівнів 26,25–30", - прогнозує Курінний.

Курс на зниження: коли впаде гривня

І якщо зараз гроші "Укренерго" грають на користь гривні, незабаром ситуація може змінитися. Адже, як пояснив Віталій Сивач, компанія випустила єврооблігації, щоб погасити заборгованість перед виробниками "зеленої" енергетики. І як тільки вони отримають ці кошти від "Укренерго", підуть купувати долар, щоб розрахуватися зі своїми кредиторами.

"Ці покупки можуть зрушити курс у зворотний бік. Потім може підключитися покупка природного газу і добрив на наступний сезон. Карантин також може чинити тиск на гривню", – вважає Віталій Сивач.

Ці фактори, на його думку, можуть зрушити курс з поточних 26 до 28,50 гривень/долар протягом 2-3 місяців. А це, у свою чергу, може підігріти інфляцію. "Щоб тримати ситуацію під контролем, НБУ відповість черговим підняттям облікової ставки", – прогнозує експерт.

У листопаді, на його думку, гривня залишиться у коридорі 26,50-27 гривень/долар. "Можливо, цей коридор буде триматися до кінця року", – припустив він.

У ОТП Банку дещо інші очікування. Антон Курінний не виключає, що мінімуми за курсом протестують рівень 26 гривень/долар. Якщо Нацбанк дозволить, то можливо й пробиття цього показника, але не нижче 25,90 гривень/долар. Курс у листопаді, на думку Курінного, буде у коридорі 26-26,30 гривень/долар.

Не у далекій перспективі визначальним фактором для ринку може стати активізація енергетичного імпорту, особливо у разі поганих погодних умовах або подальшого зростання цін на світових ринках. Як пояснив Дмитро Чурін з Eavex Capital, необхідність імпортувати енергоресурси, які дорожчають, буде негативно впливати на торговий баланс України.

"Це може вплинути на підвищення попиту на валюту і як наслідок – зростання курсу долара до гривні. Як мінімум, населення вже спостерігає помітне збільшення цін на бензин на всіх АЗС", – зазначив Чурін.