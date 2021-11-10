Міжбанк відкрився невеликим зниженням курсу долара
На відкритті міжбанку 10 листопада курс долара у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку - до 26,08 гривень за долар, в покупці - до 26,06 гривень за долар. Курс євро у продажу втратив 10 копійок і опустився до 30,17 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: долар 26,0600 - 26,0800 грн/долар, євро 30,1514 - 30,1719 грн/євро, російський рубль 0,3689-0,3693 грн/рубль.
Зазначимо, торги 9 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,0750 - 26,0950 грн/долар, євро 30,2470 - 30,2702 грн/євро, російський рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 10 листопада 2021 року встановив офіційний курс на позначці 26,09 гривень за долар. Таким чином, курс перейшов до зростання після тижневого падіння.