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Експерти оцінили вірогідність розвороту на валютному ринку

Новини » Фінанси    19.09.2019 - 15:02
Експерти оцінили вірогідність розвороту на валютному ринку
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

НБУ може вплинути на ринок, якщо буде більш активно купувати валюту

На даний момент на ринку немає передумов для розвороту тенденції до зміцнення курсу гривні до долара, проте Національний банк зберігає всі можливості для зміни ситуації. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, поточний курс є сриятливим для поповнення резервів НБУ. Однак зараз НБУ виконує більш незалежну роль і не працює на уряд, а реалізує виключно монетарну політику.

"Наприклад, ще до 2014 року НБУ тримав фіксований курс і викуповував ОВДП в парі з держбанками для наповнення бюджету. Зараз наш центробанку збільшує рівень наших резервів і просто балансує коливання ринку", - додав він.

Пархоменко зазначив, що для економіки України у середньостроковій перспективі більш вигідними є стримування коливань і зниження волатильності курсу гривні, а не самого її курсу.

"У зв'язку з цим, НБУ повинен утримувати низьку волатильність курсу, а не впливати на його ціноутворення, - нагадав він.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 9-16 вересня купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 198,0 млн доларів, що в 1,7 рази більше, ніж тижнем раніше (114,5 млн доларів). Згідно з інформацією НБУ, за минулий тиждень нерезиденти збільшили свій портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 1879,09 млн грн до 88088,22 млн грн.

Національний банк України неодноразово заявляв, що купівлею чи продажем валюти на міжбанківському валютному ринку намагається знизити коливання курсу.

Як заявив заступник голови НБУ Олег Чурій, Національний банк викупив практично всю валюту, яку нерезиденти перерахували в Україну для купівлі ОВДП.

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Теми: Курс долара
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