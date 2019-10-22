НБУ на 22 жовтня опустив офіційний курс долара нижче 25 гривень

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар подешевшав на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 2497,5156 гривень за 100 доларів (-5,9915 гривень).

При цьому курс долара на 21 жовтня становить 2503,5071 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 21 жовтня міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 10 копійок до 25,03 гривень за долар, курс купівлі до 25,01 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 27,95 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 21 отября довідковий курс на рівні 25,01 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 18 жовтня (25,00).

У той же час в обмінних пунктах України 21 жовтня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 3 копійки до 25,14 гривень за долар, курс євро виріс на 13 копійок до 28,05 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,87 (24,80 - 18 жовтня), продажу - 25,14 (25,11 - 18 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 27,55 (27,40 - 18 жовтня), продажу - 28,05 (27,92 - 18 жовтня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,55 - 18 жовтня), продажу 3,93 (3,92 - 18 жовтня) грн за 10 рублів.