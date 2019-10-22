Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар опустився нижче рівня 25 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 24,83 гривень за долар, курс купівлі до 25,01 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 6 копійок до 27,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,8100 - 24,8300 грн/долар, євро 27,6618 - 27,6928 грн/євро, російський рубль 0,3896 - 0,3902 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8100 24,8300 EUR/UAH 27,6618 27,6928 RUB/UAH 0,3896 0,3902

Нагадаємо, 21 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,8700 - 24,9100 грн/долар, євро 27,7474 - 27,7895 грн/євро, російський рубль 0,3900 - 0,3811 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 22 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 22 жовтня встановлено на такому рівні: 2497,5156 гривень за 100 доларів (-5,9915 гривень).

Зазначимо, аналітики очікують протягом цього тижня подальше зростання курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанківському валютному ринку може торгуватися через тиждень близько 25,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн.