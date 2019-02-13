Курс долара незначно зріс на міжбанку

Міжбанківський курс долара росте

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:40 13 февраля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,13 грн/доллар, в покупке до 27,10 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,68 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне 27,0700 - 27,0900 грн/доллар, евро 30,6513 - 30,6685 грн/евро, российский рубль 0,4119 - 0,4123 грн/рубль.

По состоянию на 13:40 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 27,1000 27,1300

EUR/UAH 30,6582 30,6894

RUB/UAH 0,4120 0,4127

Напомним, 12 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,0700 - 27,1100 грн/доллар, евро 30,5809 - 30,6234 грн/евро, российский рубль 0,4123 - 0,4131 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2019 года установил официальный курс на уровне 27,00 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 февраля установлен на таком уровне: 2700,7494 гривен за 100 долларов (-5,0222 гривен).