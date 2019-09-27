Курс долара трохи виріс на закритті міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 27 вересня 2019 року виріс на 1 копійку до 24,13 гривень за долар, курс купівлі до 24,10 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,37 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,1000 - 24,1300 грн/долар, євро 26,3485 - 26,3748 грн/євро, російський рубль 0,3485 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1000 24,1300 EUR/UAH 26,3485 26,3748 RUB/UAH 0,3485 0,3789

Нагадаємо, 26 вересня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0900 - 24,1200 грн/долар, євро 26,3745 - 26,3754 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3754 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 30 вересня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,08 гривень за долар, що на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 30 вересня встановлено на такому рівні: 2408,2809 гривень за 100 доларів (-10,4147 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 26 вересня - 2412,0199 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був лише 3,5 роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

У той же час в обмінних пунктах України 27 вересня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,21 гривень за долар, курс євро знизився на 16 копійок до 26,47 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс купівлі долара становить 23,98 (23,97 - 26 вересня), продажу - 24,21 (24,27 - 26 вересня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,08 (26,23 - 26 вересня), продажу - 26,47 (26,63 - 26 вересня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,44 (3,45 - 26 вересня), продажу 3,79 (3,83 - 26 вересня) грн за 10 рублів.