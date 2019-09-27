Курс доллара немного вырос на закрытии межбанка

Курс доллара на межбанке в продаже 27 сентября 2019 года вырос на 1 копейку до 24,13 гривен за доллар, курс в покупке до 24,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,37 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,1000 - 24,1300 грн/доллар, евро 26,3485 - 26,3748 грн/евро, российский рубль 0,3485 - 0,3789 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,1000 24,1300 EUR/UAH 26,3485 26,3748 RUB/UAH 0,3485 0,3789

Напомним, 26 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0900 - 24,1200 грн/доллар, евро 26,3745 - 26,3754 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3754 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,08 гривен за доллар, что на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 30 сентября установлен на таком уровне: 2408,2809 гривен за 100 долларов (-10,4147 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 26 сентября - 2412,0199 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только 3,5 года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

В то же время в обменных пунктах Украины 27 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,21 гривен за доллар, курс евро снизился на 16 копеек до 26,47 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,98 (23,97 - 26 сентября), продажи - 24,21 (24,27 - 26 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,08 (26,23 - 26 сентября), продажи - 26,47 (26,63 - 26 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,45 - 26 сентября), продажи 3,79 (3,83 - 26 сентября) грн за 10 рублей.