Курс долара трохи зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 28 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 24,04 гривень за долар, курс купівлі до 24,01 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 5 копійок до 26,47 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,0100 - 24,0400 грн/долар, євро 26,4446 - 26,4776 грн/євро, російський рубль 0,3744 - 0,3749 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0100 24,0400 EUR/UAH 26,4446 26,4776 RUB/UAH 0,3744 0,3749

Нагадаємо, 27 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0100 - 24,0300 грн/долар, євро 26,3988 - 26,4264 грн/євро, російський рубль 0,3751 - 0,3756 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 28 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 29,98 гривень за долар, не змінивши порівняно з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 листопада встановлено на такому рівні: 2398,4391 гривень за 100 доларів (+0,1689 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін 26 листопада 2019 року розмістив на аукціоні з продажу ОВДП 2,388 млрд грн, в той час як на попередньому аукціоні 19 листопада обсяг був 1,317 млрд грн.

Приплив грошей нерезидентів в держоблігації є однією з основних причин зміцнення гривні в 2019 році.

За прогнозом аналітиків, курс долара до гривні на поточному тижні може впасти нижче 24 гривень. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.