Курс долара на міжбанку піднявся вище 24 гривень

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар стабілізувався на рівні січня 2016 року

Курс долара на міжбанку в продажу 27 листопада 2019 року виріс на 3 копійки до 24,03 гривень за долар, курс купівлі до 24,01 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився -26,42 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,0100 - 24,0300 грн/долар, євро 26,3988 - 26,4264 грн/євро, російський рубль 0,3751 - 0,3756 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0100 24,0300 EUR/UAH 26,4013 26,4288 RUB/UAH 0,3751 0,3756

Нагадаємо, 26 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9700 - 24,0000 грн/долар, євро 26,3988 - 26,4264 грн/євро, російський рубль 0,3743 - 0,3748 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 25 листопада курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 1 копійку до 24,07 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,54 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,89 (23,90 - 26 листопада), продажу - 24,07 (24,08 - 26 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,20 (26,21 - 26 листопада), продажу - 26,54 (26,56 - 26 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 26 листопада), продажу 3,80 (3,81 - 26 листопада) грн за 10 рублів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 28 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 29,98 гривень за долар, не змінивши порівняно з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 28 листопада встановлено на такому рівні: 2398,4391 гривень за 100 доларів (+0,1689 гривень).