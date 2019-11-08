Курс долара трохи зріс на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 8 листопада 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 24,52 гривень за долар, курс купівлі до 24,49 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 5 копійок до 27,06 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4900 - 24,5200 грн/долар, євро 27,0381 - 27,0688 грн/євро, російський рубль 0,3833 - 0,3840 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4900 24,5100 EUR/UAH 27,0381 27,0688 RUB/UAH 0,3833 0,3840

Нагадаємо, 7 листопада 2019 року торги по долару на міжбанку торги по долару закрилися в діапазоні 24,4800 - 24,5100 грн/долар, євро 27,0846 - 27,1178 грн/євро, російський рубль 0,3843 - 0,3852 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 8 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,65 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 8 листопада встановлено на такому рівні: 2465,7612 гривень за 100 доларів (-6,1855 гривень).

Нагадаємо, за даними НБУ, в жовтні 2019 року на валютному ринку України спостерігалося перевищення пропозиції валюти над попитом.

Як повідомляло РБК-Україна, в проекті державного бюджету на 2020 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозу курсу на рівні 27,5 гривень за долар на кінець року.