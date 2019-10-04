ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Курс долара трохи зріс на міжбанку

Новини » Фінанси    04.10.2019 - 10:40
Курс долара трохи зріс на міжбанку
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар коштує близько 24,65

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 4 жовтня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 4 копійки до 24,66 гривень за долар, курс купівлі до 24,63 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 6 копійок до 27,04 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,6300 - 24,6600 грн/долар, євро 27,0166 - 27,0470 грн/євро, російський рубль 0,3782 - 0,3791 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,6300

24,6600

EUR/UAH

27,0166

27,0470

RUB/UAH

0,3782

0,3791

Курс долара трохи зріс на міжбанку

Нагадаємо, 3 жовтня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,5700 - 24,6200 грн/долар, євро 26,9311 - 26,9810 грн/євро, російський рубль 0,3765 - 0,3777 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 4 жовтня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,87 гривень за долар, що на копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня встановлено на такому рівні: 2487,7122 гривень за 100 доларів (+1,7353 гривень).

За прогнозом аналітиків, коливання зростання курсу долара на початку жовтня навряд чи можна вважати початком осінньої девальвації, оскільки в даний момент позиції України досить сильні: низький дефіцит, зниження боргу, зростання рейтингів. Як заявив у коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі, швидше можлива помірна девальвація, оскільки потреби Мінфіну в нових запозиченнях підходять до свого фіналу і тому не буде формуватися тиск на курс долара, а його пропозиція буде знижуватися.

"У зв'язку з цим ми можемо очікувати уповільнення зміцнення гривні та стабілізації курсу на позначці в 25 гривень з плавною девальвацією до кінця року до 26", - додав він.

НБУ на 4 жовтня підвищив офіційний курс долара Експерти пояснили різкі коливання на валютному ринку
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся