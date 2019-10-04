Курс доллара немного вырос на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит около 24,65

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,66 гривен за доллар, курс в покупке до 24,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,04 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,6300 - 24,6600 грн/доллар, евро 27,0166 - 27,0470 грн/евро, российский рубль 0,3782 - 0,3791 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,6300 24,6600 EUR/UAH 27,0166 27,0470 RUB/UAH 0,3782 0,3791

Напомним, 3 октября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,6200 грн/доллар, евро 26,9311 - 26,9810 грн/евро, российский рубль 0,3765 - 0,3777 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,87 гривен за доллар, что на копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 октября установлен на таком уровне: 2487,7122 гривен за 100 долларов (+1,7353 гривен).

По прогнозу аналитиков, колебания рост курса доллара в начале октября вряд ли можно считать началом осенней девальвации, поскольку в данный момент позиции Украины достаточно сильны: низкий дефицит, снижение долга, рост рейтингов. Как заявил в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари, скорее возможна умеренная девальвация, поскольку потребности Минфина в новых заимствованиях подходят к своему финалу и поэтому не будет формироваться давление на курс доллара, а его предложение будет снижаться.

"В связи с этим мы можем ожидать замедление укрепления гривны и стабилизации курса на отметке в 25 гривен с плавной девальвацией к концу года, до 26", - добавил он.