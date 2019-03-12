Курс долара трохи зріс на міжбанку

Фото: колаж (Pixabay)

Долар перебуває біля рівня 26,35

Курс долара на міжбанку за станом на 13:30 12 березня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 26,37 грн/долар, купівлі до 26,35 грн/долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 29,68 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в 26,3200 - 26,3450 грн/долар, євро 29,6626 - 29,6881 грн/євро, російський рубль 0,4000 - 0,4006 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,3500 26,3750

EUR/UAH 29,6621 29,6877

RUB/UAH 0,4003 0,4008

Нагадаємо, 11 березня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,3400 - 26,3600 грн/долар, євро 29,6061 - 29,6260 грн/євро, російський рубль 0,3983 - 0,3990 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 березня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,31 грн/долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 березня встановлено на такому рівні: 2631,1955 гривень за 100 доларів (-7,7212 гривень).