Курс долара трохи виріс

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 лютого 2020 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 копійку до 24,59 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,80 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,39 (24,38 - 12 лютого), продажу - 24,59 (24,58 - 12 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,45 (26,50 - 12 лютого), продажу - 26,80 (26,87 - 12 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,56 (3,53 - 12 лютого), продажу 3,90 (3,87 - 12 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,40-24,55 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 13 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії курс продажу виріс на 5 копійок до 24,57 гривень за долар, курс купівлі до 24,55 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 26,74 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 лютого довідковий курс на рівні 24,49 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 12 лютого (24,48 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-12 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.