Курс долара трохи виріс

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 10 копійок

В обмінних пунктах України сьогодні, 12 лютого 2020 року, об 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок, до 24,58 гривень за долар, курс євро виріс на 7 копійок до 26,87 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,38 (24,28 - 11 лютого), продажу - 24,58 (24,48 - 11 лютого) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,50 (26,41 - 11 лютого), продажу - 26,87 (26,80 - 11 лютого) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,53 (3,53 - 11 лютого), продажу 3,87 (3,87 - 11 лютого) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 24,40-24,55 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 12 лютого міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої курс продажу знизився на 3 копійки до 24,49 гривень за долар, курс купівлі до 24,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,74 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 12 лютого довідковий курс на рівні 24,48 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 11 лютого (24,41 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-11 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.