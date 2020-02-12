Курс долара знижується на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав на 3 копійки

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 12 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 24,49 гривень за долар, курс купівлі до 24,47 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 26,74 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,4700 - 24,4900 грн/долар, євро 26,7291 - 6,7485 грн/євро, російський рубль 0,3881 - 0,3886 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,4700 24,4900 EUR/UAH 26,7291 26,7485 RUB/UAH 0,3881 0,3886

Нагадаємо, 11 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4800 - 24,5200 грн/долар, євро 26,7351 - 26,7709 грн/євро, російський рубль 0,3861 - 0,3868 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 12 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,42 гривень за долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 12 лютого встановлено на такому рівні: 24,4236 гривень за 1 долар (-0,0952 грн). При цьому курс долара на 11 лютого становить 24,5188 гривень за 1 долар.

За прогнозом аналітиків протягом тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 24,0/24,2 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 3-7 лютого 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 362,50 млн доларів і продав на 45,00 млн доларів. Центробанк знову купував валюту після тижневої перерви.