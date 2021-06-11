Курс долара трохи знизився на міжбанку

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: долар 27,0850 - 27,1050 грн/долар, євро 32,9949 - 33,0193 грн/євро, російський рубль 0,3774-0,3780 грн/рубль.

Фото: курси на відкритті міжбанку

Відзначимо, 10 червня торги закрилися в діапазоні: долар 27,1000 - 27,1200 грн/долар, євро 33,0159 - 33,0375 грн/євро, російський рубль 0,3769 - 0,3773 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс гривні до долара, встановлений Національним банком України, становить 27,10 гривень за долар. Зазначимо, американська валюта трохи подорожчала після того, як напередодні впала до мінімуму за 11 місяців.

НБУ на 11 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1068 гривень за 1 долар (+0,0162 грн). При цьому курс долара на 10 червня становив 27,0906 гривень за 1 долар.

Що буде з курсом в найближчі дні

Як розповів РБК-Україна старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб, протягом найближчих днів очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися на позначці близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках - близько 26,9/27,1 грн.