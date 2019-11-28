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НБУ підняв курс долара вище 24 гривень

Новини » Фінанси     28.11.2019 - 16:22
НБУ підняв курс долара вище 24 гривень
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс виріс після оновлення чотирирічного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,03 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 листопада встановлено на такому рівні: 2403,5575 гривень за 100 доларів (+5,1184 гривень).

При цьому курс долара на 27 листопада становить 2398,4391 гривень за 100 доларів.

НБУ підняв курс долара вище 24 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 28 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 24,04 гривень за долар, курс купівлі до 24,01 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 26,47 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 листопада довідковий курс на рівні 24,03 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 листопада (23,97).

У той же час в обмінних пунктах України 28 листопада курс долара порівняно з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 24,12 гривень за долар, курс євро виріс на 5 копійок до 26,59 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,93 (23,89 - 27 листопада), продажу - 24,12 (24,07 - 27 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,24 (26,20 - 27 листопада), продажу - 26,59 (26,54 - 27 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,47 - 27 листопада), продажу 3,81 (3,80 - 27 листопада) грн за 10 рублів.

Курс долара перейшов до зростання Курс долара трохи зріс на міжбанку
Теми: Курс долара
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