НБУ підняв курс долара вище 24 гривень

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Курс виріс після оновлення чотирирічного мінімуму

Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2019 року встановив офіційний курс на рівні 24,03 гривень за долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 29 листопада встановлено на такому рівні: 2403,5575 гривень за 100 доларів (+5,1184 гривень).

При цьому курс долара на 27 листопада становить 2398,4391 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, 28 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу виріс на 1 копійку до 24,04 гривень за долар, курс купівлі до 24,01 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 26,47 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 28 листопада довідковий курс на рівні 24,03 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 27 листопада (23,97).

У той же час в обмінних пунктах України 28 листопада курс долара порівняно з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 24,12 гривень за долар, курс євро виріс на 5 копійок до 26,59 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,93 (23,89 - 27 листопада), продажу - 24,12 (24,07 - 27 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,24 (26,20 - 27 листопада), продажу - 26,59 (26,54 - 27 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,49 (3,47 - 27 листопада), продажу 3,81 (3,80 - 27 листопада) грн за 10 рублів.