Курс долара трохи знизився на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 8 серпня 2019 року знизився на 6 копійок до 26,27 гривень за долар, курс купівлі до 25,23 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 17 копійок до 28,28 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,2300 - 25,2700 грн/долар, євро 28,2475 - 28,2897 грн/євро, російський рубль 0,3868 - 0,3875 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 25,2300 25,2700

EUR/UAH 28,2475 28,2897

RUB/UAH 0,3868 0,3875

Нагадаємо, 7 серпня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 25,2900 - 25,3300 грн/долар, євро 28,4081 - 28,4531 грн/євро, російський рубль 0,3835 - 0,3863 грн/рубль.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 25,31 гривень за долар, що на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 9 серпня встановлено на такому рівні: 2531,6561 гривень за 100 доларів (-10,7787 гривень).