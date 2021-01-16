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Курс долара знову почав знижуватися

Автор: Олександр Білоус

Долар подешевшав на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,05 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на такому рівні: 28,0524 гривень за 1 долар (-0,0085 грн). При цьому курс долара на 15 січня становить: 28,0609 гривень за 1 долар.

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Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знову знизився після зростання напередодні.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 13 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,06 гривень за долар, курс купівлі до 28,04 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 34,01 гривень за євро.

Прогноз

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу в 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

Прогноз погоди
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