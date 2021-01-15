НБУ підвищив офіційний курс долара вище 28 гривень

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 9 копійок

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 15 січня встановлено на такому рівні: 28,0609 гривень за 1 долар (+0,0904 грн). При цьому курс долара на 14 січня становить: 27,9705 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після п'яти днів падіння поспіль.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 14 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,04 гривень за долар, курс купівлі - 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,05 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.