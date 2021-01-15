НБУ підвищив офіційний курс долара вище 28 гривень

Долар подорожчав на 9 копійок
Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 15 січня встановлено на такому рівні: 28,0609 гривень за 1 долар (+0,0904 грн). При цьому курс долара на 14 січня становить: 27,9705 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс долара виріс після п'яти днів падіння поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 14 січня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,04 гривень за долар, курс купівлі - 28,02 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 34,05 гривень за євро.
За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.