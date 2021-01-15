Курс долара перейшов до зниження на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар торгується біля рівня 28 гривень, євро - біля рівня 34 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 13 січня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 28,06 гривень за долар, курс купівлі до 28,04 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 34,01 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,0400 - 28,0600 грн/долар, євро 33,9900 - 34,0143 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3817 грн/рубль.

14 січня торги по долару закрилися в діапазоні 28,0550 - 28,0750 грн/долар, євро 33,9914 - 34,0156 грн/євро, російський рубль 0,3819 - 0,3823 грн/рубль. Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,06 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 січня встановлено на такому рівні: 28,0609 гривень за 1 долар (+0,0904 грн). При цьому курс долара на 14 січня становить: 27,9705 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після п'яти днів падіння поспіль.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн.