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Курс долара на міжбанку виріс до 28 гривень

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 1 березня 2021 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії виріс на 1 копійку до 27,99 гривень за долар, курс купівлі до 27,97 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 14 копійок до 33,78 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,9700 - 27,9900 грн/долар, євро 33,7597 - 33,7811 грн/євро, російський рубль 0,3776 - 0, 3780 грн/рубль.

Нагадаємо, 28 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,9650 - 27,9800 грн/долар, євро 33,9047 - 33,9229 грн/євро, російський рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 1 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 березня встановлено на такому рівні: 27,9456 гривень за 1 долар (+0,0155 грн). При цьому курс долара на 26 лютого становить: 27,9301 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після зниження напередодні.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зростання курсу доллара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,0 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,9/28,1 грн.

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