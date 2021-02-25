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Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 25 лютого

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 07:45
Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 25 лютого Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,94 гривень за долар. Курс виріс на 5 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 25 лютого встановлено на такому рівні: 27,9492 гривень за 1 долар (+0,0516 грн). При цьому курс долара на 24 лютого становить: 27,8976 гривень за 1 долар.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 25 лютого

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння напередодні.

Долар дорожчає: НБУ встановив курс на 25 лютого

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку в продаж 23 лютого 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,95 гривень за долар, курс купівлі до 27,93 гривень за долар. Курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 33,93 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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